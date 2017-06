Fosterfar dømt også i ankesaken

Lagmannsretten har funnet en fosterfar fra Sunnmøre skyldig i voldtekt og grove seksuelle overgrep mot fosterdatteren. I ankesaken ble mannen funnet skyldig på alle tiltalepunkter, melder TV2. Blant annet er han dømt for at han i skjul filmet fosterdatteren mens hun dusjet og gikk på toalettet. De seksuelle overgrepene har skjedd over en periode på fire år. Statsadvokaten har lagt ned påstand om sju år i fengsel. Straffeutmålingen kommer tirsdag i neste uke.