Foss Solevåg satser på kombinasjonen

Alpinsesongen er snart over for denne gang, men Sebastian Foss Solevåg har allerede begynt å legge planer for neste sesong.

Og det er ikke hva som helst slalåmspesialisten har planlagt. Ålesunderen har nemlig planer om å tre ut av komfortsonen og satse i flere disipliner.

Under verdenscuprennet på Kvitfjell i slutten av februar var Solevåg Foss prøveløper, og 25-åringen avslører at han har et kombinasjonsprosjekt på gang.

– Under NM i år skal jeg kjøre alle disiplinene, også får vi se hva som skjer under OL-sesongen neste år. Jeg tenker å kjøre kombinasjonen i verdenscuprenn, og det blir veldig gøy å se hvordan det går, forteller han.

– Ventet på den tøffe perioden

TØFF PERIODE: Foss Solevåg har vært gjennom en tøff periode for første gang i verdenscupen. Foto: Magnus Gamlem/NRK

Sesongen som snart er over har vært alt annet enn lett for den ambisiøse løperen. I tre av de fem første rennene denne sesongen kjørte han ut i første omgang, og når han først klarte å fullføre andre omgang, maktet han ikke å gjenskape toppresultatene fra tidligere.

– Jeg har ikke hatt en tøff periode eller sesong siden jeg slo gjennom i verdenscupen, og jeg har vel egentlig ventet litt på at en slik periode skulle komme, forteller Foss Solevåg.

Alpinisten har derfor måttet jobbe enda hardere med seg selv enn tidligere for å være på tå hev ved neste mulighet.

– Du må nullstille deg, selv om det nesten er umulig når det bare er to dager mellom rennene. Man må godta at man er i den situasjonen, og prøve å gjøre det beste ut av det, sier han.

Vil gjenskape superavslutningen fra fjoråret

JUBEL: Sebastian Foss Solevåg håper på flere slike øyeblikk i Aspen neste helg. Her på seierspallen under rennet i St. Moritz i mars i fjor. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Under det forrige verdenscuprennet i Kranjska Gora ble Foss Solevåg beste nordmann med sin 11. plass. Når verdenscupsirkuset avsluttes i Aspen, USA neste helg har sunnmøringen planer om å toppe den prestasjonen.

– I finalen i St. Moritz i fjor ble det tredjeplass, og man har en helt annen innstilling under det siste rennet. Da er alt av press borte, og jeg vet selv hvor fort jeg kan kjøre, sier han.

Foss Solevåg er kjent for sine knallgode andreomganger, og da sier det seg selv hvor han ser størst forbedringspotensial.

– Det er førsteomgangene. Jeg må være nærmere ledelsen når andre omgang starter, og jeg må prøve å sette det sammen på en bedre måte, sier han.