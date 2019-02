Forvirring rundt Autopass

Den gradvise innføringa av Autopass på ferjene i fylket skaper mykje forvirring og problem for både trafikantane og ferjemannskap. Prosjektleiar i Vegdirektoratet for Autopass for ferje, Dag Hole, seier dei opplever stor pågågang frå folk som har spørsmål. Reisande lurer på om det er eller blir gratis for passasjerar, noko som ikkje er tilfelle før neste år på riksvegferjene. På dei 16 fylkesvegferjestrekningane er det ikkje avgjort om det blir gratis. Autopassbrikke blir innførd først frå 2020, medan autopassferjekort kan ein kjøpe og bruke alt no. Dei gamle verdikorta gjeld ut juni.