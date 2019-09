Forverret situasjon i fylket

De siste prognosene som er kommet viser at det kommer mer nedbør i Møre og Romsdal i helga enn tidligere antatt. – Fronten har flyttet seg litt mer nordover, og treffer Møre Romsdal hardere, sier regionsjef i NVE Brigt Samdal. NVE varsler nå om oransje farenivå for flom fra søndag av. – Det hardner til på søndag og det er potensielt fare for skadesituasjoner. Både bekker og mindre vassdrag kan gå ut over sine bredder, grave med seg løsmasser, og finne nye veier, sier Samdal. Han ber nå alle om å sjekke at alle avløp, rør og lignende er åpne slik at vannet får renne der det skal. I tillegg ber han alle om å ha respekt for naturkreftene.