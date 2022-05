Forventet mer fra regjeringen

Fergeaksjonen ønsker regjeringen skal strekke seg lenger når det gjelder fergetakster. Før sommerferien skal det bli gratis å reise på flere fergestrekninger her i fylket. Henrik Dalelid Vedde i Fergeaksjonen, sier det er veldig positivt, men hadde ønsket seg mer. – Det er kjekt å se at det blir levert det som er lovet, men vi hadde håpet at regjeringen kunne strekke seg lenger, og innfri hovedkravet vårt om 50 % reduksjon av fergetakster, og at små øysamfunn uten fastlandsforbindelse skal ha gratis ferge, sier han.