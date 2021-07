Forventer stor pågang for testing

Kommuneoverlege i Ørsta, Marte Vaage Øie, sier at det vil være stor pågang på teststasjonen og lange køer etter utbruddet i Ørsta og Volda de siste dagene. I løpet av de tre siste dagene har de to kommunene fått 81 nye smittetilfeller. Torsdag kveld hadde allerede 500 personer bestilt test fredag. – Vi skal klare å teste alle, sier Vaage Øie. Hun forventer at de vil få inn flere positive testsvar i dag.