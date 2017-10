Forventer penger til veiprosjekt

NHO-direktør Torill Ytreberg forventer at det ligger inne penger til viktige veiprosjekt i fylket når regjeringa presenterer sitt forslag til statsbudsjett i morgen. – Jeg forventer at det ligger inne planleggingsmidler, i tillegg at det kommer noe på E39 Betna-Stormyra og E136 i Romsdalen. Flere store veisatsinger har fått plass i Nasjonal transportplan, men de er avhengige av årlige bevilgning på statsbudsjettet.