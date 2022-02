Forventer mindreforbruk på 122 millioner

Det ligger an til et forventet mindreforbruk i 2022 på fylkesvegprosjektene i Møre og Romsdal på 122 millioner kroner.

Det viser et notat som blir lagt frem for utbyggingsutvalget for bygg og vegsaker 1.mars.

Nordøyvegen får et forventet mindreforbruk på rundt 190 millioner kroner mens resten av prosjektene ligger an til et merforbuk på rundt 70 millioner kroner.

Dette gjelder blant annet rassikringsprosjektet Korsmyra–Indreeide, ferjekaiene Eidsdal–Linge og Sølsnes–Åfarnes, samt gang- og sykkelvegen Vindøla–Røv.