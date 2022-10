Forventer flere konkurser

Antall konkurser i Midt-Norge er betydelig lavere enn i forrige kvartal. Det viser en fersk konkursrapport utarbeidet av eksperter i SpareBank 1 SMN.

– Antall konkurser var vesentlig lavere i juli og august sammenlignet med første halvår i år, men vi så en betydelig økning i september. Vi ser også en øking av konkurser innen varehandel og tjenesteyting, selv om mange bedrifter i denne sektoren har hatt en god periode under pandemien, sier gründerøkonom Johanna Aaker Lindstad i SpareBank 1 SMN.

Og det vil bli flere konkurser fremover, tror ekspertene i SpareBank 1 SMN.

– Det er flere ulike grunner til at vi har forventninger om økte konkurstall for flere bransjer, som for eksempel økte material- og energipriser, utsatte prosjekter, forsyningsutfordringer, og tilgang på arbeidskraft, sier Hanne Lillebø Walsh, senioranalytiker i SpareBank 1 SMN.