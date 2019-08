Forventer enda høyere hastigheter

Gustav Pless er vakthavende geolog i NVE. Foto: Sissel Brunstad / NRK

– Vi har sett en stor økning, sier vakthavende geolog i NVE, Gustav Pless, som nå følger fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen tett.

NVE har siden helga sett økende bevegelser i det rasutsatte fjellpartiet i Mannen. Fjellpartiet reagerer i år raskere på nedbør, noe som tyder på at hele partiet er mer ustabilt, og mandag kveld hevet NVE farenivået til rødt fordi det var varslet mer nedbør. Beboerne under fjellet måtte derfor evakuere for 4. gang i år, og for 15. gang siden 2014.

Natt til tirsdag har det kommet jevnt med regn på partiet, og det har ført til at bevegelsene gradvis har blitt større.

– Vi har 30 centimenter per døgn nå i øvre del og rundt fem centimeter per døgn i nedre del, sier Pless.

– Vil oppnå relativt høye hastigheter

Selv om hastighetene er høyest i den øvre delen av partiet legger geologene stor vekt på bevegelsene i den nedre delen. I den øvre delen er massene oppknust ur, mens den nedre delen av fjellpartiet har fastere fjell og fungerer som ei propp som holder igjen den øvre delen.

– Dersom den nedre begynner å gå kan det gå et stort ras, forklarer Pless.

Bevegelsene i den nedre delen er foreløpig tirsdag ikke rekordstore. Den største bevegelsen som er målt her kom i oktober i fjor. Da bevegde den nedre delen seg ei kort periode med ei døgnfart på 8,8 centimeter. Men dagens bevegelser er store, og geologene forventer at hastigheten skal stige.

– Vi forventer en økning nå fremover. I løpet av dagen kommer vi nok til å oppnå relativt høye hastigheter, sier Pless.

Togene får ikke passere

På grunn av de store bevegelsene i fjellet har politiet i samråd med NVE besluttet at ingen flere tog får passere under Veslemannen tirsdag. Det siste toget som fikk passere gikk mellom klokka 08 og 08.30.

– Det har vært såpass økende aktivitet i fjellet og en del steinsprang at det ikke blir flere tog i dag, sier operasjonsleder i politiet Leif Arne Mork.