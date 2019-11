Forventar tøffe kutt

I formiddag legg fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik fram sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for dei neste åra. Fylkeskommunen skal redusere driftsnivået med 112 millionar kroner i 2020 og vidare. Høgre sin gruppeleiar i fylkestinget, Anders Riise, trur at det kjem tøffe kuttforslag, og at det ikkje vil vere rom for satsingar. Det er særleg innanfor utdanning og samferdsel at det skal sparast mest.