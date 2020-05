Forventar oppstart av skipstunnel

– Møre og Romsdal fylkeskommune forventar at Stad skipstunnel får oppstartsløyve neste år, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve frå Ap og leiar i samferdselsutvalet Kristin Sørheim frå Sp (bilete). Fylkesutvalet Møre og Romsdal har behandla sine prioriteringar i Nasjonal transportplan og prioriterer oppstart av tunnelen som det eine, store viktige investeringsprosjektet innanfor sjøtransport. Stortinget har vedtatt byggestart i inneverande stortingsperiode (2017-2021). – Fylkesutvalet føreset naturlegvis at Stortinget følger opp dette. Statsbudsjettet for 2021 er siste sjanse til å innfri dette løftet frå Regjeringa og Stortinget. Verdas første skipstunnel kan då opnast i 2025, seier Torve.