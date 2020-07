Forvares i tre år til

Kvinnen som ble dømt for drapet på en seks år gammel gutt på Smøla i 2003, er dømt til ytterligere tre år forvaring. I 2003 ble kvinnen dømt til 13 år forvaring, som senere har blitt forlenget flere ganger. Saken ble tatt opp igjen i midten av juni i år, og retten mener fortsatt det er fare for at kvinnen kan begå nye straffbare handlinger.