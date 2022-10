Forureining i Kristiansund

Brannvesenet i Kristiansund melder at det er oppdaga forureining i Dalasundet. Det er funne eit område med eit tyntflytande raudt stoff, men brannvesenet har kome til at det ikkje er mogleg å gjere noko med det. Brannvesenet har ikkje slått fast kva slags stoff det er snakk om, men rapporterer at det kan minne om ei slags maling.