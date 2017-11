Forundret over at KrF plukker ut to kommuner

I alt 15 kommuner ble tvangssammenslått av Stortinget 8. juni i år. Tirsdag har Kristelig Folkeparti (KrF) bestemt at to av kommunene, Leka og Bindal, får muligheten til å be om reversering. Det melder Aftenposten.

Men de andre kommunene får ikke samme mulighet. Det betyr at Haram kommune fortsatt vil bli slått sammen med Nye Ålesund mot sin vilje.

– Hva som er argumentasjonen til KrF her er ikke så enkelt for meg å svare på. Dette er heller ikke i samsvar med det forslaget som ble fremsatt sist i Stortinget. Der skulle alle som var tvangssammenslått kunne få søke om fritak. Så jeg er litt forundrer over at de plukker ut to kommuner.

– Fått mange reaksjoner

Torhild Brandsdal forstår at noen kan reagere på forskjellsbehandling.

Torhild Brandsdal er kommunalpolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi har fått reaksjoner fra både sinte folk og glade folk i dag så det har jeg stor forståelse for. Men dette er det KrFs gruppe har havnet på.

Men hun mener at de to kommunene de har bestemt at kan få fortsette alene er helt spesielle.

– Leka er eneste øykommune som er forestlått tvangssammenslått, og når det gjelder Bindal er det flytting av region. Dette fant vi så spesielt at vi anbefalte det. Resten gikk vi ikke inn på.

– Må forholde oss til Stortinget

Krogsæter er ikke overrasket over at KrF ikke kommer med et samlet forslag.

– Man vet jo at KrF har vært veldig splittet i denne saken.

Krogsæter forholder seg til at saken ligger i Stortinget og at de må følge det som blir vedtatt der.

Ålesundsordfører lettet

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) er lettet over at tvangsvedtaket mot Haram ikke blir reversert.

Eva Vinje Aurdal (Ap) er glad det kom en avklaring om Haram. Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg tenker at det er et uttrykk for at det er flere som ser at Haram hører naturlig sammen med oss andre i Ålesund-regionen. Og så er jeg nok litt lettet for hvis det skulle bli en annen konklusjon, og Haram skulle gå ut av samarbeidet, så ville det satt oss litt tilbake.

– Var det viktig med en avklaring?

– Ja det var veldig viktig at avklaringa kom nå. Det har vært en del usikkerhet rundt dette, men nå har den landet og nå kan vi fortsette det gode arbeidet vi gjør sammen, sier Aurdal.