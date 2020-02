Forundra fylkesordførar

Fylkesordførar Tove Lise Torve frå Arbeidarpartiet er forundra over at Senterpartiet samarbeidde med Høgre i valet av leiar for hovudstyret i KS. Torve viser til at Senterpartiet og Arbeidarpartiet har ambisjon om å danne ny regjering etter valet i 2021. Senterpartiordførar Bjørn Arild Gram frå Steinkjer blir valt til ny leiar i ettermiddag i samarbeid med Høgre