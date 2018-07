Forulempet politimann

En mann i 60-årene fra Frei er satt i arresten og blir anmeldt for overtredelse av legemiddelloven. I tillegg blir en mann i 40-årene satt i arresten for å ha vært i besittelse av narkotika, og for å ha forulempet en offentlig tjenestemann. Politiet kom i kontakt med de to mennene under et oppdrag. De sitter nå i arresten og vil bli avhørt i løpet av dagen. Det melder politiet.