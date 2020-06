Fortvilar over at arbeidet startar

Situasjonen på Haramsøya har vore uheldig både for lokalsamfunnet og Zephyr, seier dagleg leiar i vindkraftselskapet, Olav Rommetveit. Torsdag fjerna politiet demonstrantar slik at anleggsmaskinene fekk køyre på Haramsfjellet. Der skal dei etter planen gjere grunnarbeid i år, før turbinane skal opp neste år. Anne Ulla, som har feriehus på Ulla, fryktar at dei merkar både lyd, refleksar frå turbinane og mindre fugleliv.