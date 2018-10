Fortuna til kvalifisering

Fotballklubben Fortuna i Ålesund er klar for kvalifisering til opprykk til førstedivisjon, kvinner, etter ein storsiger over Surnadal/Søya/Todalen. Fortuna vann til slutt 11-1. Samstundes spelte Molde uavgjort 3-3 mot KIL/Hemne som låg øvst på tabellen før kampstart. Etter sigeren blei Fortuna avdelingsvinnar og skal ut i to kvalifiseringskampar før eventuelt opprykk.