Fortuna Ålesund til cupfinale

FK Fortuna Ålesund er klar for finalen i fotball-NM for J19-lag etter seier 2-1 over Lyn i semifinalen, som ble spilt på Aksla stadion mandag ettermiddag. Vivian Saadi og kapteinen Cecilie Otterlei skrev seg inn på scoringslista for de ferske cup-finalistene. Arna-Bjørnar og Kongsvinger gjør opp om den andre finaleplassen kommende onsdag.