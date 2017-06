Fortsetter samarbeid

Statoil har tildelt Havila Shipping ASA kontrakter for PSV fartøyene Havila Foresight og Havila Charisma. Kontraktene er for tre år fast med ytterligere 3 årlige opsjoner for hvert av fartøyene. Hvor mye kontraktene er verd holdes hemmelig mellom partene, skriver Havila i en pressemelding.