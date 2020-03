Fortsetter over påske

Fristen Aukra kommune hadde til 31.mars for å få til en avtale med Vard-konsernet om ny drift, er utsatt. Forhandlingene vil fortsette over påske. Ifølge ordfører Odd Jørgen Nilssen gjenstår en oversikt over miljøoppryddinga etter tidligere eiere som alle verft er pålagt av fylkesmannen. Når det er klarlagt tror Nilssen at kommunen sammen med lokale bedrifter skal komme i mål og få til ny drift ved Vard Aukra utpå våren.