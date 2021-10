Fortsetter å gå i pluss

Helse Møre og Romsdal hadde et overskudd på 4,5 millioner kroner i september.

Helseforetaket har hatt overskudd hver eneste måned så langt i 2021. For de ni månedene under ett er det samlede overskuddet nå på over 126 millioner kroner.

Helse Møre og Romsdal har økt inntektene på grunn av mer aktivitet, og har hatt mindre utgifter på grunn av færre reiser og færre ansatte som har deltatt i kurs og konferanser.