Fortsatt uenighet om Raudbergvika

Fjord kommune nådde ikke frem i meklingsmøtet med Statsforvalteren, Riksantikvaren og Direktoratet for Mineralforvaltning om det planlagte oppdrettsanlegget i Raudbergvika i Storfjorden.

Anlegget ligger i nærheten av verdensarvområdet, og mange har protestert mot planene.

– Ingen av innsigelsene ble trukket under dagens møte, og dermed ender trolig saken i departementet, sier ordføreren i Fjord, Terese Jemtegård Moen fra Senterpartiet.

Statsforvalter Else May Botten sier til NRK at dette er en krevende sak.

– Den er viktig for kommunen, den er viktig for aktørene, men vi skal også ivarta naturen vår. Så det er mange forhold en må ta innover seg i en sånn sak.