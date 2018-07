Fortsatt tett med kø

Det er fortsatt tett med kø på Valldal-siden av Trollstigen. Tykk skodde har skapt store problemer for reisende i Trollstigen i Rauma i dag, men for dem som kommer fra Åndalsnes skal trafikken nå gå lettere. Vegvesenet har satt inn flere folk for å hjelpe til med å dirigere trafikken.