Fortsatt stort behov for boliger til flyktninger

Det er fortsatt et stort behov for flyktningboliger i Møre og Romsdal. Kommuner her i fylket er bedt om å ta imot til sammen 2755 flyktninger i løpet av året. Det jobbes nå hardt for å skaffe nok boliger. – Behovet er stort. Antallet flyktninger blir jo større enn i fjor, sier miljøarbeider og boligansvarlig Radomir Jankov i NAV Kristiansund.

– Mitt inntrykk er at det er nok boliger på markedet, men det må jobbes aktivt med de. Det er en krevende situasjon å skulle ha et visst antall boliger tilgjengelige til vi får tildelt flyktninger, sier han.

Han ber leietakere som har aktutelle boliger om å registere den på Kristianund kommune sine nettsider.