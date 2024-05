Fortsatt stor mangel på arbeidskraft

NAVs bedriftsundersøkelse for 2024 viser at det fortsatt er stor mangel på arbeidskraft i Møre og Romsdal, men noe lavere enn de siste to årene.

Det er vanskeligst å rekruttere nødvendig kompetanse i helsesektoren og innen ulike håndverksfag, skriver NAV i en pressemelding.

22 prosent av bedriftene venter flere ansatte om ett år.