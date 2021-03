Fortsatt stengt

E39 ved Festøya fergekai er stengt på grunn av bilberging etter trafikkulykka i går kveld. Det er muligheter for omkjøring for personbiler på fv5912 og kv7222 til Ørsta. Det er ingen omkjøring for store kjøretøy på E39, men det er mulig å kjøre om Hareid-Sulesund.