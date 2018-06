Fortsatt økte ferjetakster

Fylkestinget vedtok tirsdag å videreføre en økning med to takstsoner i alle fylkeskommunale fergesamband når de går over på bruttokontrakt. Dette er kontrakter der fylkeskommunen sitter med inntektene. Økningen som ble vedtatt i fjor, førte ikke til en nedgang i trafikken i januar. Nye fergeanbud har ført til økte kostnader, og økt takst gjør at fylkeskommunen fortsatt vil mangle rundt 40 mill. kroner årlig i perioden 2020-2022. Et forslag om redusere rabatten ble nedstemt.