Fortsatt kritisk skadet

Situasjonen for kvinna som ble skadd i voldsepisoden i en bolig på Ørskog i går blir fortsatt betegna som kritisk. Det opplyser politiet i en pressemelding. Det var også en mann som som ble lettere skadd. En mann i 30-åra er sikta for grov kroppsskade. Han ble pågrepet like ved boligen i går ettermiddag, og det var sikta selv som ringte inn. Politiet har gjort flere avhør i dag.