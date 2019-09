Fortsatt ingen ordfører-avklaring

Det er fortsatt ikke klart hvem som blir ordfører i Ålesund kommune. Det har pågått forhandlinger i hele kveld, og Arbeiderpartiets ordførerkandidat Eva Vinje Aurdal var i møte med sin koalisjon, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. I tillegg snakket de med Senterpartiet, Venstre og Rødt. Hun har nå troa. – Vi skal nå finne ut hva vi har felles som ønske i forhold til nye Ålesund kommune. Vi skal heller fokusere på det, enn å fokusere på det vi er nødt til å være uenige om, sier Aurdal. Hun sier at det er størst sjanse for at hun blir ordfører hvis denne koalisjonen vil komme frem til enighet om å styre nye Ålesund sammen.