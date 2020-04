Fortsatt fare for vårflom

NVEs vårflomanalyse viser at sannsynligheten for stor vårflom fortsatt er stor i de fleste deler av landet. NVE oppfordrer alle til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. – Et viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Andre viktige tiltak er å åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer, for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting eller regn, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.