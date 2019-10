Fortsatt dårlig luftkvalitet

Til tross for strengere miljøkrav for cruiseskipene som kom til Geiranger denne sesongen, viser målinger at luftkvaliteten fremdeles er dårlig om sommeren. Universitetet i Bonn måler luftkvaliteten hvert år, i samarbeid med stiftelsen Geirangerfjorden verdsarv. Leder i stiftelsen, Katrin Blomvik, hadde håpet at de skjerpede miljøkravene førte til bedre luftkvalitet. Fra neste år blir miljøkravene for cruiseskip ytterligere skjerpet. Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), tror luftkvaliteten i Geiranger vil bedre seg om noen få år.