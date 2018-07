Fortsatt brann i gjenvinningsanlegg

Det brenner fortsatt i søppelet på gjenvinningsanlegget i Jarnes i Sykkylven. Brannvesenet ber folk om å holde seg unna røyken som ligger som et lokk over området. Slokningsarbeidet kommer til å fortsette, men brannvesenet håper at det blir kaldt nok til at de kan komme med gravemaskin og slukke brannen helt i løpet av de nærmeste timene. Det er ingen fare for spredning til andre husstander, men publikum vil merke at det lukter surt og bes om å holde vinduene lukket.