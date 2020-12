Fortgang for Stad Skipstunnel

Samferdselsminister Knut Arild Hareide tror Stortinget skal kunne behandle proposisjonen om Stad Skipstunnel før påske. Det kommer frem i svaret Hareide har sendt stortingsrepresentant Jon Georg Dale fra Frp, melder nett.no I proposisjonen eller forslaget, vil det gå frem at tunnelen får en pris på 3,45 milliarder kroner og at det kan ligge an til åpning i 2025.