Forsvarleg med drosje

Ein lege på Sunnmøre får medhald hos fylkesmannen i at det var rett å ikkje bestille ambulanse då ein elev måtte på sjukehuset. Eleven hadde store smerte etter eit fall, og dette førte til krangel mellom ein lærar og legen om det måtte ambulansetransport til. Fylkesmannen slår fast at det var forsvarleg å bruke drosje. Legen får likevel kritikk for å ikkje ha klart å unngå ein oppheita diskusjon.