Forsvaret: – Ikke normalt

Forsvaret bekrefter at den russiske prøveskytingen av missiler utenfor Mørekysten avviker fra et normalt mønster. Den russiske missiløvelsen begynner torsdag, midt i havområdene der Nato er i gang med storøvelsen Trident Juncture. – Jeg kan ikke huske sist vi så det her nede. Sånn sett avviker det fra et normalt mønster, sier Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, til NTB. Russland har informert norske myndigheter om at de planlegger ytterligere en missiltest utenfor kysten av Norge.