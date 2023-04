Forsvarer ber om frifinning for aktlaust drap

Forsvararen til ein mann i 30-åra som er tiltalt for aktlaust drap, ved at han ikkje skal ha hjelpt besøket sitt då han tok ei overdose, ber om at mannen blir frifunnen for aktlaust drap.

Ein mann i 20-åra var på besøk med tiltalte, då han tok ei overdose av eit narkotisk stoff han hadde kjøpt av tiltalte. Forsvarer Reidar Andresen meiner tiltalte ikkje kan bli dømt for aktlaust drap for å ha unnlatt å hjelpe avdøde.

Mannen i 30-åra er også tiltalt for at han ikkje skal ha varsla nokon om den døde personen. Dette har tiltalte erkjent i retten. Forsvarer ber om at tiltalte blir straffa med ei bot eller betinga fengselsstraff.