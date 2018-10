Forsvarar vil ha straffa til 6 år

Forsvarar Reidar Andresen går inn for at mannen som er tiltalt for knivstikking i Ålesund 26. februar bør dømast til 6 år i fengsel. Andresen bed retten om å bruke paragrafane for kroppsskading som fører til død i staden for paragrafen om drap.

– Dersom retten vel å døme tiltalte for drap tiltalte dømast til ei straff på 11 til 12 år, sa forsvarar Reidar Andresen i prosedyren.