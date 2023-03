Forsvarar ber om lågare straff for den unge sjåføren

Forsvarar Reidar Andresen ber om at den tiltalte sjåføren blir dømt så mildt som råd. Han meiner korrekt straff for den unge sjåføren ligg rundt 1 år og tre til seks månader i fengsel. Han ber også om at inntil seks månader av straffa blir på vilkår.

Andresen meiner sjåføren ikkje bør misse førarkortet for alltid, men heller i rundt fire år.

Han omtalte ulykka som ein tragedie og sa at den 25 år gamle kvinna ikkje er nokon kynisk drapsmann.

Kvinna vedgjekk straffskuld på første dag i retten.