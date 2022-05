Forsvarar bed om frifinning

Forsvararen til mannen som er tiltalt for valdtekt, drap og tre drapsforsøk i Molde i november, bed om at den tiltalte blir frifunnen, eller blir behandla på mildast mogleg måte.

Dette gjer han på bakgrunn av at tiltalte hevdar at han ikkje hugsar det som skjedde og at han dermed ikkje kan vedgå straffskuld.

Forsvararen meinte retten må legge vekt på at det ikkje fins bevis for at tiltalte hadde tenkt å begå drap i Boråsvegen og at han dermed ikkje kan dømast for tre drapsforsøk.