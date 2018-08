Første storsamling

Måndag 20. august skal alle dei fem ungdomsråda i kommunane som skal danne nye Ålesund for første gong møtest til felles samling. Det er Haram ungdomsråd som har teke initiativ til samlinga. – Ungdommane har lenge sett eit behov for å samlast for felles dialog i framkant av kommunesamanslåinga, seier Tove-Laila Bjerke som er koordinator for Haram ungdomsråd. Frå 1.1.2020 skal kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund danne nye Ålesund kommune.