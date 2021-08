Første spadestikk Lønset- Hjelset

I Molde blei det i dag teke eit symbolsk spadestikk for å markere starten på bygginga av E39 mellom Lønset og Hjelset. Det var Statens vegvesen som stod for regien. Også stortingskandidatene Harry Valderhaug (KrF), Helge Orten (H) og Frode Heimen (V) var på plass. Vegbygginga skjer fordi det trengst betre og tryggare veg i samband med at Nordmøre og Romsdal får nytt sjukehus på Hjelset i 2024. Og vegstrekninga mellom Lønset og Hjelset skal stå ferdig utbetra når det er på plass.