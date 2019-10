Første snøfall har skapt problemer

I Sunndal har det første store snøfallet skapt problemer. Hovedproblemet har ifølge ordfører Ståle Refsti vært at mange trær har falt ned over veier og strømlinjer. Både riksvei 70 og andre mindre veier har blitt stengt. I morgentimene var hele sentrum og hele dalen uten strøm. Ifølge Tidens krav førte dette til at Gjøra oppvekstsenter måtte holde stengt og barna ble sendt hjem. De fleste har nå fått strømmen tilbake bortsett fra et strekk mot Bjørbekk Bru.