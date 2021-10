Første rigg til Fosnavåg

Havila Sirius i Herøy har tatt over riggen Inspirer frå Maersk Drilling. Kjøpet blei kjent i vår, men overtakinga skjedde i går, og inneber at riggen Inspirer blir den første registrerte i Fosnavåg. Riggen er i gang med produksjon i Nordsjøen og styreleiar Per Sævik ventar at handelen gir tilfredsstillande avkastning.