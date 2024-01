Første nybygg sidan 2021

Ulstein verft skal utruste to havvindskip for Olympic i Herøy. I dag kom det første skroget på slep frå Polen og det betyr mykje arbeid for fleire hender på verftet dei neste månadene. Det seier adm.dir ved verftet Lars Lühr Olsen til NRK. Det andre skroget kjem til verftet i løpet av våren og Ulstein har godt med arbeid i tida fram over, seier Olsen.