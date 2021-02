Forstår misnøyen

Mange som bur i gamle Haram kommune er misfornøgde etter samanslåinga med Ålesund. No frontar Senterpartiet på nytt kravet om at det skal vere mogleg å melde seg ut av ein storkommune om det er fleirtal i den gamle kommunen for det. Varaordførar i Ålesund, Vebjørn Krogsæter, forstår misnøyen i gamlekommunen, og seier dei ikkje har fått det slik dei blei lova.