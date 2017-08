Forstår ikkje uro rundt sjukehus

Leiinga seier i styremøte i Helse Møre og Romsdal at dei er forundra over usikkerheita som er skapt rundt det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Styret fekk i dag ei orientering om kva akuttsjukehuset skal innehalde. – Saman med det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund, vert det eit fullverdig akutttilbod, seier assisterande direktør, Helge Ristesund.