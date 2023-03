Forstår at landslagssjefen tviler

Leo Østigård kom til landslagssamling med bare 20 serieminutter og 82 cupminutter for Napoli siden årsskiftet. Han skjønner at Ståle Solbakken er skeptisk. – Når man ikke har spilt så mye, blir man et spørsmålstegn, og det har jeg ikke noen problemer med å skjønne, sier han til NTB. Solbakken har sagt at han er usikker på Østigård og at han må bruke treningene til å vurdere hvor rusten midtstopperen er. – Jeg har trent godt, og med et av de beste lagene i verden, så får vi se hvordan det går, sier Østigård.