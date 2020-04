Først med digitalt koronaverktøy

Kristiansund kommune lanserer en digital portal som skal gi trygghet for hjemmeboende med påvist Covid19. Det skriver Tidens Krav. Tjenesten skal fungere slik at de som er covid19-positive får tilbud om å motta et pulsoksymeter. Med dette skal de måle puls, oksygenmetning i blodet og temperatur. Dette legges så inn i portalen og slik kan tilstanden til den smittede overvåkes. Målet er at man skal kunne sette inn medisinske tiltak tidlig dersom tilstanden til pasienten forverres.